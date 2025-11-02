الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبد الرحمن العور: تجسيد لمعاني الوحدة والانتماء

عبد الرحمن العور: تجسيد لمعاني الوحدة والانتماء
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسّد أسمى معاني الوحدة والانتماء، وتعبر عن التلاحم العميق بين قيادة الوطن وشعبه، تحت راية واحدة تتجلى فيها قيم العزة والكرامة الوطنية.
وقال: «في هذا اليوم، نُجدّد العهد على مواصلة مسيرة البناء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة روح العطاء والتفاني والإخلاص، ومؤكدين التزامنا بمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره».
وأضاف: «سنواصل جميعنا العمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة القائمة على الاستثمار في الإنسان، وهو ما يعد محوراً رئيسياً في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والعلم والعمل، وبما يسهم في تعزيز قدرات أبناء الوطن، وتمكينهم من حمل راية المستقبل بثقة واقتدار، ليبقى علم الإمارات شامخاً يرمز للعزة والتقدّم والريادة».

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»
عبد الرحمن العور
الإمارات
الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
يوم العلم
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©