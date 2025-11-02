عبدالله بن طوق: يوم يرسخ عزتنا وسيادتنا

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يجسد يوم العَلَم يوماً وطنياً يرسخ عزة وسيادة دولة الإمارات، ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نعبّر فيها عن الانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وعن فخرنا بما تحقّق على أرض الإمارات وتحت علمها الشامخ من إنجازات وريادة عالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. فهو يوم تتجدد فيه قيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، ويُستحضر فيه مجد الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الصرح الشامخ بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «يأتي احتفالنا بيوم العلم هذا العام متزامناً مع مواصلة مسيرة متجددة من العطاء والتنمية الشاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».