عبدالله بن بيّه: يوم العلم تجسيد لمعاني الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)



رفع معالي العلّامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود؛ بمناسبة يوم العلم.

وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى أن يوم العلم مناسبة لإظهار معاني الوحدة والاتحاد التي يعيش في ظلالها شعب الإمارات ولله الحمد. كما اعتبر أن هذا اليوم هو تكريم للوطن من خلال رمز السيادة الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تحمله من قيم سامية رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من القادة المؤسسين الذين رفعوا العلم، وسلموا أمانته لأبنائهم الكرام الذين حملوه باقتدار جيلاً بعد جيل. وأشار معاليه إلى أن هذا اليوم هو تعبير راقٍ عن الولاء والانتماء الوطني الذي حث عليه الدين، واعتبره جزءاً من الإيمان، مؤكداً أهمية غرس هذه الثقافة، ونشرها بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم.