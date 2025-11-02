الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد المر: رفعة الوطن تُبنى بالعلم والعمل والإخلاص

محمد المر: رفعة الوطن تُبنى بالعلم والعمل والإخلاص
3 نوفمبر 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يوم العَلَم هو يوم العزّ والفخر، تتجدد فيه مشاعر الولاء والانتماء لوطن جمع أبناءه تحت راية واحدة، فصارت رمزاً للوحدة والتلاحم والإنجاز». وتابع: «إنه يوم نرفع فيه عَلَم دولة الإمارات عالياً، كما نرفع قيمنا وهويتنا وطموحاتنا التي لا تعرف المستحيل، تأكيداً على استمرار المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها قادة آمنوا بأن رفعة الوطن تُبنى بالعلم والعمل والإخلاص».
وأضاف: «في مكتبة محمد بن راشد، نرى يوم العَلَم احتفاءً بالعقل والفكر، وبالرسالة التي تجعل من المعرفة طريقاً لصون المنجز وتعزيز الانتماء، فالراية التي ترفرف في السماء، هي ذاتها التي تُلهمنا لنكتب، ونبتكر، وننشر نور الثقافة في كل مكان».

 

