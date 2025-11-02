الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سالم القاسمي: يوم يجسّد قيم الاتحاد ويعزز الانتماء الوطني

سالم القاسمي: يوم يجسّد قيم الاتحاد ويعزز الانتماء الوطني
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن يوم العَلم مناسبة وطنية عزيزة تُجسِّد قيم الاتحاد، وتعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية ترمز للعزة والكرامة والتلاحم بين القيادة والشعب، مشيراً إلى أن يوم العلم يشكّل فرصةً لتعزيز روح الانتماء الوطني، واستذكار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولتنا.
وقال: «في يوم العَلم تتجسّد وحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، ويتجلى عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة». 

