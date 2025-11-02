الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

عبدالرحمن العويس: رمز عزتنا ووحدتنا وهويتنا

3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن عَلَم الإمارات رمز عزتنا ووحدتنا، وسيظل يرفرف عالياً ليُجسِّد تاريخنا العريق وحاضرنا المزدهر ومستقبلنا المشرق، وننتهز الفرصة في يوم العَلم لندعو الأجيال الصاعدة إلى التمسك بكل معاني الولاء والانتماء، واستلهام قيم التفوق والتميز والريادة التي غرستها قيادتنا الرشيدة فينا، مواصلين العمل المشترك الدؤوب لتعزيز مكانة الوطن، ورفع رايته عالياً خفّاقاً بين رايات سائر الأمم في سماء الفخر والشرف والعزة، مجددين التزامنا بخدمة وطننا الغالي، والحفاظ على وحدتنا الوطنية وهويتنا الإماراتية الأصيلة.

