حمد الظاهري: عهدٌ متجدد وولاءٌ راسخ

أبوظبي (الاتحاد)



أكد المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن يوم العَلم يُعد مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، نجتمع فيها على حب هذا الوطن، ونقف تحت رايته التي تحمل تاريخاً من المجد والطموح، وتُجسد روح الاتحاد التي صنعت نهضتنا ورسّخت مكانتنا بين الأمم. إنه يومٌ تتجدد فيه مشاعر الولاء والانتماء، ويتعزز فيه ارتباطنا بقيم العزيمة والتكاتف والعطاء التي قامت عليها دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة.

وأضاف: «يُجسّد علم الإمارات مسيرة وطن آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن مستقبل الأمم يُبنى بالعقول والقلوب التي تعمل بإخلاص لخدمة المجتمع، وبقيم الاحترام والتسامح والعمل المشترك. إنه رايةٌ تعبّر عن رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، وصورة مشرقة للتعايش والتقدم والأمل».

واختتم الظاهري قائلاً: «نرفع اليوم عَلَم الإمارات بكل فخرٍ واعتزاز، مستلهمين من معانيه القوة والوحدة، ومجددين العهد بأن نبقى مخلصين لوطننا وقيادتنا، محافظين على مكتسباتنا، وماضين بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».