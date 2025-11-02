الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد العلي: عنوان للتلاحم ودافع متجدد لصناعة المستقبل

محمد العلي: عنوان للتلاحم ودافع متجدد لصناعة المستقبل
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاحتفاء بيوم العَلَم في الثالث من نوفمبر من كل عام، يُجسِّد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن، ويُعبِّر عن وحدة البيت الإماراتي وصلابة تلاحمه تحت راية واحدة، تجمع أبناءه على قيم الخير والعطاء.
وقال الدكتور العلي: «حين نرفع عَلَم الإمارات، فإننا نرفع رمزاً للمجد والكرامة، وتاريخاً من العطاء والبناء، ونستحضر إرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العدالة والسلام والإنسانية، وجعل من التسامح أسلوب حياة وهوية وطنية أصيلة».
وأضاف أن يوم العَلَم مناسبة لتجديد العهد بالعمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن، واستنهاض الهمم لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها.
واختتم الدكتور محمد عبدالله العلي تصريحه قائلاً: «إن يوم العَلَم هو عنوان التلاحم الفريد بين القيادة والشعب، ودافع متجدد لكل المؤسسات، وفي مقدمتها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لمواصلة دعم مسيرة البحث العلمي والمعرفة».

