طارق لوتاه: نرفع راية الإمارات بكل فخر واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)



قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي «في يوم العلم، نرفع راية الإمارات بكل فخر واعتزاز، فهي رمز وحدتنا وقوتنا، وعنوان عزيمتنا الراسخة وهويتنا الوطنية الأصيلة. فقد جمعنا هذا العَلَم في ظلال دولة الاتحاد، وسيبقى شاهداً على رحلة وطن لا يعرف المستحيل، وشعب اصطف خلف قيادته الرشيدة حتى أصبحت الإمارات نموذجاً فريداً في التنمية والتقدم». وأضاف: «إنّ مستقبلنا الزاهر يصنعه العمل الجاد والابتكار المستمر وروح الاتحاد، وسنمضي قُدماً خلف قيادتنا الرشيدة نحو آفاق أوسع من الريادة، لتظل الإمارات في موقعها المتقدم، حاملةً رسالة حضارية وإنسانية إلى العالم أجمع».