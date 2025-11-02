نورة الغيثي: نجدد العهد والولاء لخدمة وطننا وقادتنا

أبوظبي (الاتحاد)



قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في يوم العَلَم، نستحضر القيم السامية التي قامت عليها دولتنا الحبيبة، ونستذكر الأيادي المخلصة التي رفعت رايتنا الغالية خفّاقةً منذ لحظات التأسيس الأولى، لتكتب بداية قصةٍ مشرّفة للوطن، مكللة بالنجاح والإنجاز، حوّلتها القيادة الرشيدة يوماً بعد يومٍ إلى نموذج مُلهِم في بناء الأوطان المزدهرة، وتعزيز روح العطاء والتلاحم بين أبناء المجتمع، وفي هذا اليوم، نُجدِّد العهد والولاء لخدمة وطننا وقادتنا ولرفع راية العلم عالية خفّاقةً في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ونؤكد مواصلة الجهود لترسيخ مكانة منظومتنا الصحية بين الأكثر ذكاءً وتقدماً عالمياً، واضعين صحة وسلامة كل فرد في المجتمع على رأس أولوياتنا، ومستشرفين المستقبل بعزيمةٍ لا تلين».