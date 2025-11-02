الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور المنصوري: رمز للتلاحم والوحدة الوطنية

منصور المنصوري: رمز للتلاحم والوحدة الوطنية
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، أن يوم العَلَم يُجسِّد مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة الاتحاد الخالدة، ونجدد خلالها عهد الولاء والانتماء تحت راية وطن طموح، يجمعنا كأسرة واحدة ذات قيم مشتركة وأهداف نبيلة نستلهمها من توجيهات قيادة لا تعرف المستحيل، وتسير على خُطى الآباء المؤسسين من أجل ترسيخ دعائم وطنٍ شامخ بإنجازاته، ومتفرد بعطائه، وفخور بأبنائه.
وأضاف معاليه: «أتأمل اليوم معكم راية الوطن الخفّاقة، وما يمثّله هذا الرمز الغالي من تلاحم وتعاون بيتنا الإماراتي، مجسِّداً وحدةَ الوطن وإرادة شعبه».
وقال معاليه: «في هذه المناسبة الغالية، نواصل البقاء على العهد، ماضين في مسيرة العطاء والتميّز تحت راية الاتحاد، ومستنيرين بحكمة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنستمر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مثالاً للوحدة والابتكار والإنجاز، ولنبني بكل لحظة اعتزازٍ أمام العَلَم عزيمةً أكبر، من أجل خدمة مجتمعاتنا والارتقاء بصحة وازدهار ونماء وطننا الغالي».

