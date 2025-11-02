الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مغير الخييلي: محطة وطنية تجسد روح الاتحاد والولاء

مغير الخييلي: محطة وطنية تجسد روح الاتحاد والولاء
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن يوم العَلَم هو محطة وطنية خالدة تتجسّد فيها روح الاتحاد والولاء والانتماء، وتعلو فيها مشاعر الفخر تحت رايةٍ توحّد أبناء الإمارات قبل الأماكن، رايةٍ جمعت الجميع على العطاء والطموح والريادة، ورسّخت فيهم قيم الأصالة والوفاء للوطن وقيادته الحكيمة.
وأكد معاليه أن عَلَم دولة الإمارات ليس مجرد رمزٍ للدولة، بل هو عنوان مسيرة مجدٍ وبناء بدأت برؤية الآباء المؤسسين، ويتواصل زخمها اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسّخ مكانة الإمارات كموطنٍ للتلاحم والإنجازات والمستقبل الواعد.
وأشار معاليه إلى أن هذا اليوم يجدّد في النفوس معاني الانتماء والفخر بالهوية الإماراتية، ويؤكد أن رفعة الوطن مسؤولية مشتركة يتحملها كل فرد.
واختتم معاليه قائلاً: «في يوم العلم، نُجدّد العهد بأن نظل أوفياء لراية الوطن، مخلصين في عملنا لخدمته، ماضين بعزيمةٍ راسخة نحو مستقبلٍ أكثر تقدماً وازدهاراً. وستبقى رايتنا خفّاقة في سماء المجد والفخر».

