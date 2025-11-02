الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن طحنون: تجسيد لمعاني الوحدة والعطاء الوطني

سلطان بن طحنون: تجسيد لمعاني الوحدة والعطاء الوطني
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن احتفال دولة الإمارات بـ «يوم العَلَم» يمثل رمزاً راسخاً للوحدة الوطنية، يُجسّد قيم الوحدة والولاء والانتماء، ومناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الإماراتية والقيم التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشار معاليه إلى أن العَلَم هو رمز الكرامة والسيادة، وراية المجد التي توحّد القلوب تحت مظلّة الاتحاد، كما يُمثّل مصدر إلهام لأبطال الخطوط الأمامية، الذين يجسّدون بروحهم الوطنية وتفانيهم في أداء واجبهم أسمى معاني العطاء والإنسانية في سبيل رفعة الوطن وحماية مجتمعه.
وأوضح معاليه أن رفع العلم في هذا اليوم المميز، يعكس صورة الإمارات الموحّدة في تنوّعها، والمُزدهرة بأفراد مجتمعها، حيث تتجدّد مشاعر الفخر والانتماء في مشهد وطني واحد، يعكس تلاحم المجتمع وتكاتفه تحت راية المجد والعزة، مؤكداً أن قوة الدولة تنبع من وحدة أبنائها واعتزازهم بعَلَمها الخفَّاق، رمز الكرامة والسيادة.

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»
سلطان بن طحنون
يوم العلم
الإمارات
مكتب فخر الوطن
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©