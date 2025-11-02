خليفة بن محمد: شاهد على إرادة وطنية  ومسيرة حضارية عالمية

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن يوم العَلَم يمثل شاهداً حياً على الإرادة الوطنية التي لا تلين، والمسيرة الحضارية العالمية التي تقودها الدولة برؤية قيادتها الرشيدة.

وأوضح معاليه أن هذه المناسبة الوطنية تجسّد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتعكس الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد.

وقال معاليه: «إن رايتنا الوطنية ليست مجرد رمز، بل هي شاهد على مسيرة إنجازات حضارية جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وبناء الإنسان، وواحدة من أكثر دول العالم استقراراً وتقدماً».

وأشار إلى أن احتفاء أبناء الإمارات بيوم العَلَم يُجسّد التلاحم المجتمعي الفريد، والالتفاف الواثق حول القيادة، والحرص على تعزيز المكانة المستقبلية للدولة، من خلال سياسات وتشريعات راسخة، ودعم متواصل للعمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الهوية الوطنية.

وختم معاليه مؤكداً أن يوم العَلَم مناسبة راسخة في وجدان كل إماراتي، وفرصة متجددة لغرس قيم الولاء والانتماء في الأجيال الجديدة، ليظل علم الإمارات رمزاً للعزة والفخر، ومصدراً دائماً للإلهام.