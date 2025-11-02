الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»

الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
3 نوفمبر 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد دولة الإمارات، اليوم، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة «يوم العَلَم»، حيث يُرفَع علم الدولة ويخفق عالياً في وقت واحد فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية، بينما تتوشَّح به المباني بجميع أنواعها.
ويُعد «يوم العَلَم» مناسبة وطنية سنوية يعبّر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد دعا جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع العَلَم يوم الاثنين 3 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول عَلَمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.
وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. نحتفي في الثالث من نوفمبر بيوم العَلَم، يوم سنوي نجدد فيه العهد، نجدد فيه الولاء، نجدد فيه المحبة لراية دولتنا ورمز سيادتنا وعلم اتحادنا».
وتُجسِّد المناسبة مشاعر التعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وتُرسِّخ صورة الإمارات منارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغَرِّ بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة.
وتعتبر دولة الإمارات هي الدولة الأولى التي أطلقت فعالية «يوم العَلَم» لتكون مصدر إلهام عدد من دول العالم التي اتخذت هي الأخرى فعالية «يوم العَلَم» يوماً للاحتفال، وطالما كانت الإمارات سباقة في المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها، حيث تعد هذه المناسبة تعبيراً واضحاً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية التي يتسابق إليها الكبار قبل الصغار، وللتعبير عن مشاعر الفداء والوفاء التي تأتي لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ على هوية دولة الإمارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

