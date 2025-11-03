الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
3 نوفمبر 2025 09:33

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيلفاني بروتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

أخبار ذات صلة
نيابة عن رئيس الدولة.. ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد
عهود الرومي: محرك رئيسي لتسريع وتيرة التنمية

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيلفاني بروتون.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روزيفيلت سكيريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©