علوم الدار

موزة بنت مبارك آل نهيان: علَمنا شارة الفخر وراية المجد

3 نوفمبر 2025 10:33

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفاء بيوم العَلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، فالعَلم برمزيته ودلالاته يجسد الدور التاريخي للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، ودشن في ظلال هذه الراية نموذجاً وحدوياً فريداً، محوره بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية، والفخور بمكتسباته الحضارية، والمتسلح بالعلم والمعرفة لمواكبة العصر، واستشراف المستقبل.

وأشارت إلى أن عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة هو شارة الفخر، وعنوان المجد، ورمز الوحدة، والأيقونة التي تضيء جبين الوطن، فخراً وعزاً وانتماءً، وواجبنا ونحن نحتفي بيوم العلم أن نغرس هذه المفاهيم الخالدة في نفوس النشء بحيث يدركون جيداً قيمة العلم باعتباره الرمز الذي يجمع أبناء الوطن، ويوحد رؤاهم نحو منظومة القيم الخالدة التي تقوم عليها مسيرة دولة الاتحاد وهي قيم البذل والعطاء، والذود عن حياض الوطن وتقديم الغالي والنفيس فداءً له، وواجبنا أيضاً أن نعلم النشء كيف يفخرون بعلم دولتهم، ويفاخرون به في كل أرجاء العالم، يزهون عزاً بما تحقق من منجزات وطنية في جميع المجالات وما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من نماذج بارزة في مختلف شؤون التنمية وفي مقدمتها بناء الإنسان، وما حققته من مكتسبات تصدرت بها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان: إننا نحتفي بيوم العلم ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، وترسخ مكانتها البارزة في صدارة الأمم، وتعزز رسالتها في نشر السلام والاستقرار في ربوع العالم.

وفي الختام، فإننا نؤكد أن العَلم سيظل مرفوعاً في جبين الوطن، يرفرف عالياً، وتفتديه بالأرواح والقلوب، ونقول لأبنائنا وبناتنا كل يوم: (إن العَلم هو رمز العزة والكرامة وشارة المجد فحافظوا عليه)، والتفوا حوله مترجمين أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، عاش العَلم وعاش الوطن.

موزة بنت مبارك
يوم العلم
