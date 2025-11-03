هزاع بن زايد: "يوم العلم" يوم الفخر برمز وحدتنا وهويتنا الوطنية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم العلم يوم الفخر برمز وحدتنا وهويتنا الوطنية، ويوم يتجدد فيه عهد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"في يوم العلم، يوم الفخر برمز وحدتنا وهويتنا الوطنية، يتجدد عهد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعه تتجدد العزيمة لمواصلة مسيرة الآباء والأجداد حتى تظل راية الإمارات تجسيداً حيّاً لطموح شعبنا وإرادته الشامخة".