علوم الدار

خالد بن زايد: في يوم العلم نرفع راية الوطن اعتزازاً وفخراً

خالد بن زايد
3 نوفمبر 2025 12:13

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، إنه في يوم العَلَم، نرفع راية الوطن اعتزازاً وفخراً، فهي رمز وحدتنا وعزيمتنا، وتجسيد لقيمنا الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها أبناء الإمارات بعزمٍ وإخلاص.

 

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة، أن علم الإمارات يحمل في طياته معاني المجد والتلاحم والعطاء، وهو شاهد على مسيرة وطنٍ يضع الإنسان في قلب التنمية، ويجعل من التمكين والإبداع منهجاً ثابتاً لكل فئاته، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم الذين أثبتوا أن الإرادة تصنع الفارق.

وأوضح أنه في هذا اليوم المجيد، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي جعل من العطاء مسؤولية، ومن تمكين الإنسان أولوية، ومن رفعة الإمارات غايةً لا تعرف حدوداً.

 

وقال سموه، إن راية الإمارات ستظل عالية خفّاقة، تعانق طموحاتنا، وتوحّد قلوبنا على حب الوطن، في مسيرة لا تعرف التوقف نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً وعزّاً.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         

المصدر: وام
