علوم الدار

حميد بن راشد: يوم العَلم تجديد للعهد لتبقى راية الوطن خفاقة بالعز والمجد

حميد بن راشد: يوم العَلم تجديد للعهد لتبقى راية الوطن خفاقة بالعز والمجد
3 نوفمبر 2025 12:00

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنّ علم دولة الإمارات العربية المتحدة، هو عنوان وحدتنا ورمز اتحاد قلوبنا، ومصدر فخرنا، نجدد العهد على صونه ورفعته، ونفديه بالروح لتبقى رايته خفاقة علياء بالعز والمجد.

وتقدم سموّه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عن فخره بهذه المناسبة الوطنية التي تجسّد معاني الولاء والانتماء للوطن، وتعزز روح التلاحم بين أبناء المجتمع، وتوحّد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تواصل الدولة خطاها بثبات على دربها.

وقال سموّه: «نحتفي في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم، ونرفعه بكل إباء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، الذي حمل الأمانة، وسار على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس الاتحاد، وبنوا دولة تجاوزت الحاضر إلى المستقبل».

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان، أنّ العلم رمز للهوية والانتماء، يجسد ارتباط الإنسان بوطنه وثقافته، وهو ذاكرة وطنية خالدة تحمل قصص الكفاح والتأسيس والبناء، وتستحضر بطولات الرجال الذين قدّموا أرواحهم لتظل راية الوطن شامخة شمّاء تعانق السماء.

وقال سموه، إن يوم العَلم يجسد معاني التلاحم بين أبناء الإمارات، ويعبّر عن عمق الانتماء لهذا الوطن الخيّر المعطاء، فهو مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الوفاء، وتُرفع فيها الرايات فوق البيوت وفي الساحات شاهدة على حب الوطن واستعداد أبنائه لبذل الغالي والنفيس لصون رايته ورفعتها، لتبقى رمزاً لقوة الإمارات وشموخها.

المصدر: وام
حميد بن راشد
يوم العلم
