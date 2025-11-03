الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية صرح زايد المؤسس

منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية صرح زايد المؤسس
3 نوفمبر 2025 13:23

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، علم الإمارات على سارية صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وذلك بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن يوم العلم مناسبة وطنية تعبّر عن وحدة أبناء الإمارات وتلاحمهم خلف قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعكس الفخر بمسيرة الاتحاد والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى أن رفع العلم في صرح زايد المؤسس يحمل دلالات وطنية عميقة، إذ يجسّد المكان إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويعكس القيم التي قامت عليها دولة الإمارات في الاتحاد والعطاء. وأوضح سموه أن يوم العلم هو يوم الولاء والانتماء، نجدد فيه العزم على مواصلة مسيرة الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، مؤكدين أن علم الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والسيادة، وحافزاً لمواصلة المسيرة، داعياً الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها. حضر مراسم رفع العلم، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات في ديوان الرئاسة.

المصدر: وام
يوم العلم
منصور بن زايد
الإمارات
