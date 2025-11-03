الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ" الوطني" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية

لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية
3 نوفمبر 2025 13:39

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة ، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يحتفل بيوم العَلم
«دستورية» الوطني تعتمد تقرير انسيابية الحركة المرورية

ويتضمن التقرير دراسات ومناقشات وتوصيات اللجنة للموضوع وفق محاوره الرئيسية وهي: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الحركة المرورية
الحركة
