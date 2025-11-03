الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يرفع علم الدولة في حصن الظفرة احتفالاً بيوم العلم

حمدان بن زايد يرفع علم الدولة في حصن الظفرة احتفالاً بيوم العلم
3 نوفمبر 2025 14:31

رفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حصن الظفرة احتفالاً بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وحضر مراسم الاحتفال، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وشارك سموه في المراسم مجموعة من الطلبة وكبار المواطنين في أجواءٍ وطنية عكست روح الانتماء والولاء للوطن وعمق الاعتزاز براية الاتحاد.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية

وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم على دولة الإمارات القوة والوحدة والازدهار، وأن تبقى رايتها خفّاقة بالإنجازات في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سموه أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين رفعوا علم الدولة لأوّل مرة، ليظلّ منذ ذلك اليوم رمزاً لوحدة الوطن وعزيمة أبنائه الصلبة في المضي قُدُماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف سموه: «إن احتفالنا اليوم بيوم العلم يجسّد تجديد العهد والولاء، ويعكس التزامنا الراسخ بالحفاظ على منجزات وطننا وصون مكتسباته، وتعزيز مسيرته التنموية والحضارية في مختلف الميادين».

المصدر: وام
الإمارات
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©