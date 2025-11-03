الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يرفع علم الدولة في قلعة الجاهلي احتفاءً بيوم العلم

هزاع بن زايد يرفع علم الدولة في قلعة الجاهلي احتفاءً بيوم العلم
3 نوفمبر 2025 14:52

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، علم الدولة في قلعة الجاهلي بمنطقة العين، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، ويُجسِّد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

وشهدت مراسم الاحتفال الرسمي، التي حضرها عدد من أسر الشهداء وطلبة المدارس في منطقة العين، عزفَ الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية للسلام الوطني، ورفعَ العلم على سارية قلعة الجاهلي.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تعكس قيم التلاحم والتماسك بين أبناء الإمارات، والتفافهم حول راية وطنهم التي ترمز إلى العزة والسيادة والمجد.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية

وأشار سموّه إلى أن رفع العلم بهذه المناسبة الوطنية في قلعة الجاهلي، بما تُمثّله من قيمة تاريخية، يُبرز عمق الارتباط بين الماضي العريق لدولة الإمارات والحاضر المُشرِّف الذي صنعته جهود القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما أكَّد سموّه، خلال مراسم الاحتفال، على أهمية هذه المناسبة التي تجسّد مشاعر الولاء والانتماء التي يحملها أبناء الوطن تجاه رايتهم الوطنية وقيادتهم الحكيمة، وإيمانهم بمسيرة الاتحاد وقيمه الراسخة في بناء الدولة، مشيراً إلى أن علم دولة الإمارات سيظل دائماً رمزاً للوحدة والعزة والكرامة، ودليلاً على العطاء المتواصل والنهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وتكاتف أبناء الإمارات المخلصين والتفافهم حول رايتهم الوطنية الغالية.

المصدر: وام
يوم العلم
هزاع بن زايد
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©