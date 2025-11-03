هزاع بن زايد يرفع علم الدولة في قلعة الجاهلي احتفاءً بيوم العلم

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، علم الدولة في قلعة الجاهلي بمنطقة العين، احتفاءً بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، ويُجسِّد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

وشهدت مراسم الاحتفال الرسمي، التي حضرها عدد من أسر الشهداء وطلبة المدارس في منطقة العين، عزفَ الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية للسلام الوطني، ورفعَ العلم على سارية قلعة الجاهلي.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تعكس قيم التلاحم والتماسك بين أبناء الإمارات، والتفافهم حول راية وطنهم التي ترمز إلى العزة والسيادة والمجد.

وأشار سموّه إلى أن رفع العلم بهذه المناسبة الوطنية في قلعة الجاهلي، بما تُمثّله من قيمة تاريخية، يُبرز عمق الارتباط بين الماضي العريق لدولة الإمارات والحاضر المُشرِّف الذي صنعته جهود القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما أكَّد سموّه، خلال مراسم الاحتفال، على أهمية هذه المناسبة التي تجسّد مشاعر الولاء والانتماء التي يحملها أبناء الوطن تجاه رايتهم الوطنية وقيادتهم الحكيمة، وإيمانهم بمسيرة الاتحاد وقيمه الراسخة في بناء الدولة، مشيراً إلى أن علم دولة الإمارات سيظل دائماً رمزاً للوحدة والعزة والكرامة، ودليلاً على العطاء المتواصل والنهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وتكاتف أبناء الإمارات المخلصين والتفافهم حول رايتهم الوطنية الغالية.