حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء في مقر الجامعة.

وأشاد سموه بجهود مجلس أمناء الجامعة والمخرجات التي ساهمت في الارتقاء بها بين الجامعات الأخرى ذات البرامج والتخصصات المماثلة، مؤكداً سموه أن ما تحقق يعكس رؤية واضحة وخططاً مدروسة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم البحث العلمي وتخدم احتياجات المجتمع.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل واستقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الطلبة وجودة مخرجات الجامعة، ويساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، مشيراً سموه إلى أهمية تكامل التخصصات الأكاديمية وتعاون الكليات فيما بينها بما يعزز المنظومة التعليمية والبحثية، ويتيح للطلبة فرصاً أوسع لاكتساب المعارف والمهارات المتنوعة، مؤكداً سموه أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية في بناء بيئة جامعية متطورة تسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع، متمنياً سموه للطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الجامعة ولجانها المتخصصة والتوسع في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة لطلبتها.

ووافق المجلس على طرح عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة بعد استكمال المتطلبات الفنية والاعتمادات الأكاديمية المحلية، تمهيداً لطرحها في العام الأكاديمي 2026/2027، وهي: بكالوريوس العلوم في إعادة التأهيل الرياضي، وبكالوريوس العلوم في التغذية الرياضية والرفاه الصحي، وبكالوريوس العلوم في الرياضات الإلكترونية والتقنيات التفاعلية، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، إضافةً إلى تضمين مسارين دقيقين ضمن برنامج علوم الرياضة الحالي، وهما: تخصص التربية البدنية، وتخصص التدريب والإدارة الرياضية.

واستعرضت الدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء تقريراً تناول إنجازات الجامعة خلال العام الأكاديمي المنصرم، والتي شملت التطوير الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتحول الرقمي، مؤكدة على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة لجامعة كلباء، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة الجامعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، وتطوير البيئة الجامعية بما يواكب أحدث المعايير التعليمية العالمية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

واطّلع المجلس على تقارير وتوصيات لجانه المتخصصة، وهي اللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، حيث اعتمد عدداً من التوصيات والمبادرات التطويرية الداعمة لمسيرة الجامعة المستقبلية.

وعلى هامش الاجتماع، تفضل صاحب السمو رئيس جامعة كلباء بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه الموقع الإلكتروني الجديد لمكتبة جامعة كلباء، والذي يأتي في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى مصادر المعرفة الأكاديمية والبحثية، ودعماً لمسيرتها نحو الريادة والتميّز.

واستمع سموه إلى ما يحويه الموقع الجديد، والذي يُعد منصة معرفية متكاملة تتيح للطلبة والباحثين الوصول إلى أكثر من 400 ألف دورية إلكترونية و300 ألف كتاب رقمي، إضافة إلى قواعد البيانات العالمية مثل EBSCO، وProQuest، وEmerald، بما يعزز البيئة البحثية والتعليمية في الجامعة ويدعم تطلعاتها نحو بناء مجتمع جامعي قائم على المعرفة والابتكار.

كما اطّلع صاحب السمو رئيس جامعة كلباء على مجموعة من المشروعات الريادية والابتكارية والرياضية التي قدمها طلبة جامعة كلباء، والتي تجسّد روح الإبداع والمواطنة الفاعلة لدى الشباب الجامعي في إمارة الشارقة، مستمعاً سموه إلى شرحٍ من الطلبة حول أفكارهم ومخرجات مشاريعهم التي تعكس ما اكتسبوه من مهارات علمية ومعرفية، مشيداً سموه بجهود الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في تبنّي المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للإبداع والمعرفة.

واطّلع سموه على أبرز الألقاب والأوسمة والميداليات التي حققها الطلبة، ومشاركاتهم الدولية المتميزة التي نالوا فيها المراكز الأولى بفضل اختراعاتهم ومشروعاتهم الابتكارية، معبّرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه الكبير وتشجيعه المستمر، وتوفير الجامعة لأحدث المعدات والأجهزة التي مكّنتهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات واقعية ورفعت اسم الجامعة والشارقة في المحافل المحلية والدولية.

حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء كل من: الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية كلباء، والدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات السابق، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة السابق، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، والدكتورة فرح عبدالقادر نجا أستاذة علوم التغذية بكلية الطب في جامعة الشارقة، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال في مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتورة عائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وبشاير حسن المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة بمدينة كلباء.