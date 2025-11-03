الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد": طقس غائم حتى الجمعة وأمطار محتملة

"الأرصاد"
3 نوفمبر 2025 15:27

إبراهيم سليم (أبوظبي) أدى امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا إلى نشاط لرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يسود اليوم طقس غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة خاصة على السواحل والجزر، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً، وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل ومغبر أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويستمر الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، حتى الجمعة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

