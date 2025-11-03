عمار النعيمي يرفع علم الإمارات بمبنى الجهات الحكومية في عجمان

رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، علم الدولة على السارية الجديدة في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، حيث عزفت تحية العلم أثناء رفعه، وكذلك السلام الوطني.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ يوم العلم يجسد معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة، ويجدد في النفوس العهد على صون الراية التي جمعت القلوب ووحدت الصفوف، رمزاً للسيادة والشموخ، وشاهداً على مسيرة وطن بناه المؤسسون بتضحياتهم، ويكمله الأبناء بعزيمتهم وإخلاصهم.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إنّ هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل فرصة لاستحضار إرث الآباء المؤسسين الذين وضعوا لبنات الاتحاد، واستشراف مستقبل مشرق تظل فيه راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة بين الأمم، مؤكداً سموه أنّ العلم سيبقى رمزاً للعز والفخر ومسيرة التنمية والإنجاز.

حضر مراسم الاحتفال ورفع العلم، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما شارك في مراسم رفع العلم كبار المواطنين من أهل عجمان، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية، وعدد من الموظفين، معبّرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ويسدد خطى قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والازدهار.