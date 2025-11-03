حاكم رأس الخيمة يرفع علم الدولة على كورنيش القواسم في رأس الخيمة احتفاءً بـ "يوم العلم"

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلم مناسبة وطنية نستحضر فيها معاني الفخر والانتماء والولاء لدولتنا الغالية، فهو يوم نرفع فيه رايتنا عالياً، رمزاً للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، تتجسد فيه قيم الولاء والإخلاص التي غرسها فينا الآباء المؤسسون "طيّب الله ثراهم"، الذين وضعوا أسس نهضة الإمارات، وجعلوا من العلم والمعرفة وبناء الإنسان ركائز أساسية في مسيرة الدولة.

جاء ذلك خلال رفع سموه علم دولة الإمارات على "سارية العلم" في كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الإمارة بــ "يوم العلم"، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، إلى جانب عددٍ من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وبمشاركة أبناء الإمارة والمقيمين.

وقال سموه: "إن احتفالنا بـ "يوم العلم" هو تجديدٌ للعهد والولاء لدولتنا، ففي هذا اليوم نؤكد معاً قيم الوحدة والتواصل، ونعمل على ترسيخ روح الانتماء والفخر في نفوس أبناء المجتمع، ليبقى العلم دائماً مصدرَ إلهامٍ ودافعاً لتحقيق الطموحات الوطنية".

وأضاف سموه: "نستذكر في هذه المناسبة الوطنية جهود بُناة الاتحاد، المغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون "طيّب الله ثراهم"، الذين وضعوا أسس قيام الدولة ووحدوا القلوب حول قيمٍ وطنيةٍ وإنسانيةٍ نبيلة، حتى أصبح علم دولتنا رمزاً عالمياً للفخر والعطاء والازدهار".

ولفت سموه إلى أن رفع العلم في هذا اليوم يجسد الاعتزاز بالانتماء الوطني، وما يمثله من قيمٍ ساميةٍ ومعانٍ عميقة، كما يعكس مكانة الدولة وعَلَمها الذي يرفرف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويؤكد التمسّك بالقيم الإنسانية التي جعلت من دولة الإمارات منارةً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ورفع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.