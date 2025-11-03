الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال نوفمبر

"الأرصاد"
3 نوفمبر 2025 16:27

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن شهر نوفمبر يُعد من الفترة الانتقالية الثانية، حيث تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال نهاراً وتميل إلى الانخفاض ليلاً، متراجعةً بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب. وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر تدريجياً خلال النصف الثاني من الشهر بامتداد المرتفع الجوي "السيبيري"، ما يؤدي إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلاً، خصوصاً على المناطق الجبلية والداخلية. كما تتأثر الدولة أحياناً بامتداد منخفضات جوية سطحية قادمة من البحر الأحمر أو من الشرق، وفي حال ترافقها مع منخفضات في طبقات الجو العليا من الشرق أو الغرب، تزداد كميات السحب، وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة الشرقية منها.
وأضاف المركز أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحول تدريجياً أثناء النهار إلى غربية أو شمالية غربية، وقد تنشط أحياناً مع تكون السحب الركامية، ويبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة. وأوضح أن متوسط درجات الحرارة خلال نوفمبر يتراوح بين 23.9 و26.4 درجة مئوية، في حين تتراوح العظمى بين 29 و32.1 درجة، والصغرى بين 18.8 و21.5 درجة مئوية.
وبيّن المركز أن متوسط الرطوبة النسبية يبلغ نحو 57%، وتصل العظمى منها إلى ما بين 76% و85%، مما يهيئ الفرصة لتشكل الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد أعلى تكرار لحالات الضباب، بواقع 21 يوماً ضبابياً و5 أيام ضباب خفيف، كما سُجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر نوفمبر في جزيرة دلما عام 2013 وبلغت 211.4 ملم، ما يعكس احتمال تعرض بعض مناطق الدولة لحالات جوية ممطرة خلال هذا الشهر.

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
