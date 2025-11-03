الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا وراية عزنا وفخرنا

محمد بن راشد
3 نوفمبر 2025 15:58

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا ورمز اتحادنا ووحدتنا.

وقال سموه عبر منصة إكس: "علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا .. ورمز اتحادنا ووحدتنا … نرفعه عالياً .. نبقيه شامخاً .. نفديه دائماً وأبداً.. حفظ الله شعب الإمارات .. وعلم الإمارات .. ودولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
علم الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد
