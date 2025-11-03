محمد بن راشد: علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا وراية عزنا وفخرنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا ورمز اتحادنا ووحدتنا.

وقال سموه عبر منصة إكس: "علم الإمارات رمز كرامتنا ووحدتنا، ورايةُ عزنا وفخرنا .. ورمز اتحادنا ووحدتنا … نرفعه عالياً .. نبقيه شامخاً .. نفديه دائماً وأبداً.. حفظ الله شعب الإمارات .. وعلم الإمارات .. ودولة الإمارات العربية المتحدة".