الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ذياب بن محمد بن زايد يرفع علم الإمارات في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يرفع علم الإمارات في واحة الكرامة
3 نوفمبر 2025 16:29

رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في واحة الكرامة بأبوظبي، احتفالاً بمناسبة «يوم العلم».

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال الذي نظَّمه ديوان الرئاسة، وحضره ممثّلو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني والهلال الأحمر الإماراتي.

وبهذه المناسبة، رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، راجياً من الله أن يديم على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً التقدُّم والازدهار.

نيابة عن رئيس الدولة.. ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أنَّ «يوم العلم» مناسبة وطنية نجدِّد فيها العهد والولاء والانتماء والاعتزاز بتلاحم الشعب والتفافه حول عَلمه، وراية وطنه، ورمز سيادته.

وقال سموّه: «يجسِّد يوم العَلم قِيَم الاتحاد والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، نستذكر فيه تضحيات الشهداء الأبرار وبطولاتهم ليبقى عَلم الإمارات عالياً شامخاً بالعز والكرامة».

 

المصدر: وام
يوم العلم
ذياب بن محمد بن زايد
علم الإمارات
