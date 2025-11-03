نهيان بن زايد: «يوم العلم» تعبير صادق عن وحدة وطننا وسيادته وتلاحم شعب الإمارات

رفع سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، علم الدولة على سارية مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، احتفاء بمناسبة «يوم العلم»، وذلك تجسيداً لما يمثله العلم من معاني العزة والانتماء والاعتزاز بوحدة الوطن.

ورافق مراسم رفع العلم، عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، بمشاركة الإدارة العليا وموظفي المؤسسة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية وتعبير صادق عن وحدة وطننا الغالي وسيادته وتلاحم شعب الإمارات والتفافه حول قيادته الرشيدة، تعزيزاً لمفهوم وحدة الصف الوطني الذي ننعم به في دولتنا الحبيبة، وترسيخاً لنعمة الاستقرار والازدهار والتقدم والمضي على دروب البناء والتنمية.

ورفع سموّه، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، راجياً الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً الأمن والأمان والتقدّم والنماء.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان في كلمته بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في تلك المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً نستذكر بكل حب وفخر الأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى دعائم وطننا ورسّخ بنيانه ورفع أعلامه خفاقة بين الأمم ليواصل مسيرة الريادة والعطاء.

وأضاف سموه «بالتزامن مع رفع علم الدولة في كافة ربوع الوطن، تتجدد فينا قيماً ومعان سامية تكرس حب الوطن والسعي من أجله رفعته وعزته، ليواصل تسطير إنجازات يملؤها الفخر والتقدم في المجالات كافة، مواصلين مسيرة العمل والبناء، وعاقدي العزم على أن يبقى علم دولتنا العزيزة عالياً خفاقاً رمزاً لهويتنا وسيادتنا ووحدتنا ومنعتنا»، مضيفاً سموه «نفاخر في هذا اليوم المبارك برفع علم الإمارات خفاقاً، داعين الله القدير أن يديم على الإمارات نِعم الأمن والأمان والرفعة والازدهار».