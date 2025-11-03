مكتوم بن محمد: "يوم العلم" مناسبة لتجديد الولاء للوطن وقيادته

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن "يوم العَلَم" يشكّل مناسبة وطنية غالية تجسّد أسمى معاني الانتماء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وفرصة للتعبير عن الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، والإرادة الراسخة لرفع راية الإمارات عالية خفاقة في جميع المحافل.

كما أكد سموّه أن الاحتفال بيوم العَلَم يمثل لحظة فخر واعتزاز نستذكر فيها مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات والنجاحات، التي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، فيما تواصل دولتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة إخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مسيرة البناء والعطاء، لتظل الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التقدم والازدهار على المستويات كافة.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: " في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستحضر دروس العزيمة والإصرار التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الوطن، ونجدد العهد على مواصلة المسيرة المباركة للاتحاد، وتعزيز ركائز التنمية الشاملة، وتحقيق المزيد من الإنجازات بمساهمة أبناء الإمارات، في ظل قيادة حكيمة تسعى دوماً لتوفير جميع مقومات الرفعة لشعبها، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مرتكزة على قيم العطاء والعمل المشترك والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف سموّه: "إن إنجازات الإمارات على مدى العقود الماضية لم تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل الابتكار والمعرفة والعلوم والتكنولوجيا، حيث أصبحت الدولة مركزاً عالمياً للتميز والريادة، ورمزاً للعمل الإنساني والخيري، ما يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مع الحفاظ على هوية الإمارات وقيمها الأصيلة".

ونوّه سموه بما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة ومؤشرات عالمية متقدمة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنافسية والأداء الحكومي والتميز المؤسسي، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا برؤية واضحة وجهود متواصلة من قيادة حكيمة لا تدخر وسعاً في سبيل إسعاد شعبها وتمكينه من المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن والحفاظ على مكانته الرفيعة بين الأمم والشعوب.

واختتم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتأكيد على أن عَلَم الإمارات سيبقى رمزاً شامخاً لوحدتها وقوتها وعزتها، وتعبيراً عن التلاحم الوطني ووفاء الشعب لقيادته في مسيرة التنمية والبناء، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ وطننا وشعبه الوفي، ويديم عليه مقومات الرفعة والرخاء، لتواصل دولة الإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ مستويات جديدة من التقدم والازدهار.