علوم الدار

الطقس غائم نهارا رطب ليلا غداً

أبوظبي
3 نوفمبر 2025 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خاصة غرباً وعلى السواحل يصبح مغبرا أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 00:19، والجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:17 والمد الثاني عند الساعة 08:14، والجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزرالثاني عند الساعة 02:48.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة  الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى المدينة

أبوظبي 34 23 80 20

دبي 34 24 75 25

الشارقة 32 21 70 25

عجمان 33 27 70 30

أم القيوين 33 20 80 35

رأس الخيمة 33 23 70 25

الفجيرة 35 26 70 35

العين 35 23 75 25

ليوا 36 19 80 20

الرويس 31 22 80 30

السلع 32 23 75 35

دلما 30 24 80 30

طنب الكبرى 31 25 70 35

طنب الصغرى 31 25 70 30

أبو موسى 31 25 70 30.

المصدر: وام
