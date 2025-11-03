الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: في يوم العلم تتجلى روح الوطن في أبهى صورها

سيف بن زايد: في يوم العلم تتجلى روح الوطن في أبهى صورها
3 نوفمبر 2025 21:48

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه «في يوم العلم تتجلّى روحُ الوطن في أبهى صورها، وتسمو الرايةُ في عليائها شاهدةً على مسيرةٍ كتبها رجالٌ بالإخلاص والعزيمة، فصارت الإماراتُ نموذجاً فريداً في وحدة الإرادة وعلوّ الهمة وصدق الانتماء».
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بالقيادة المُلهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتجدد مسيرة المجد، ويزداد علمُ الإمارات إشراقاً ورفعةً في سماء العالم، فهو القائد الذي صاغ برؤيته نهجَ الازدهار، وجعل من راية الوطن رمزاً للسلام والتسامح والكرامة الإنسانية، ومن كل إنجازٍ إماراتيٍ رسالةَ أملٍ تمتدّ إلى الإنسانية جمعاء».
 وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «إنه يومُ ولاءٍ متجددٍ للقيادة الرشيدة، ويومُ عهدٍ ثابتٍ بأن تبقى رايتُنا خفّاقةً في سماء المجد، تحمل في ألوانها قصةَ وطنٍ لا يعرف المستحيل، وشعبٍ لا يرضى إلا بالعلا والريادة طريقاً».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العلم الإماراتي
يوم العلم
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©