الرئيس اللبناني يستقبل وفد «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، وفد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بصفته الشريك الاستراتيجي المعرفي للملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورحب فخامة الرئيس جوزاف عون بوفد «تريندز»، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، مشيداً بدور البحث العلمي في تعزيز الحوار المعرفي بين المؤسسات، ومؤكداً أهمية مثل هذه الملتقيات في ترسيخ قيم التواصل الثقافي والإعلامي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.

وثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، عالياً هذا اللقاء مع فخامة الرئيس اللبناني، الذي يجسد دعم القيادة اللبنانية للحوار الإعلامي البنّاء والبحث العلمي الرصين، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال واهتمام فخامته بتعزيز دور الإعلام والبحث العلمي في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار.