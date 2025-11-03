الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس اللبناني يستقبل وفد «تريندز»

الرئيس اللبناني يتسلم من محمد العلي أحد إصدارات المركز (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، وفد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بصفته الشريك الاستراتيجي المعرفي للملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت.
ورحب فخامة الرئيس جوزاف عون بوفد «تريندز»، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، مشيداً بدور البحث العلمي في تعزيز الحوار المعرفي بين المؤسسات، ومؤكداً أهمية مثل هذه الملتقيات في ترسيخ قيم التواصل الثقافي والإعلامي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.
وثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، عالياً هذا اللقاء مع فخامة الرئيس اللبناني، الذي يجسد دعم القيادة اللبنانية للحوار الإعلامي البنّاء والبحث العلمي الرصين، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال واهتمام فخامته بتعزيز دور الإعلام والبحث العلمي في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يحتفي تأكيداً لمعاني الولاء والانتماء
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
لبنان
تريندز
الملتقى الإعلامي العربي
الرئيس اللبناني
محمد عبدالله العلي
جوزيف عون
بيروت
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©