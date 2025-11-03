الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: من أبوظبي يبدأ حوار العالم حول مستقبل الطاقة

منصور بن زايد: من أبوظبي يبدأ حوار العالم حول مستقبل الطاقة
3 نوفمبر 2025 22:07

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أن حوار العالم حول مستقبل الطاقة يبدأ من أبوظبي. 
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «من أبوظبي، حيث تلتقي الرؤية بالإرادة، يبدأ حوار العالم حول مستقبل الطاقة». 
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «وفي أديبك 2025 نُجدّد إيماننا برؤية قيادتنا في دفع التحوّل المتوازن للطاقة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة، ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ يوازن بين التقدّم والتنمية والمسؤولية، ويجعل من طاقة اليوم جسراً يربط الأجيال بغدٍ أكثر ازدهاراً».

أخبار ذات صلة
قطاع الطاقة الإماراتي نموذج عالمي يحتذى به في تبنّي أحدث التقنيات
450 ألف برميل نفط مكافئ إنتاج «مبادلة للطاقة» يومياً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
مستقبل الطاقة
أديبك
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©