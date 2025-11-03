دعوة مجتمع أبوظبي للمشاركة في مبادرة «ويّاكم» لدعم الشباب

أبوظبي (الاتحاد)



دعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، المنصة المجتمعية التي تمنح كل شخص الفرصة لتحويل فكرته -أياً كانت- إلى مشروع حقيقي يصنع فرقاً في حياة الناس، ويُعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وعلى مدار الدورات السابقة، استقبلت المبادرة أكثر من 530 فكرة مبتكرة، نُفّذت منها مشاريع مؤثرة عززت ثقافة التعاون والإبداع في مجتمع أبوظبي.



للمشاركة

يمكن المشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني wyakom.addcd.gov.ae وستحصل الفرق الفائزة على دعم وإرشاد كامل لتحويل أفكارها إلى مشاريع حقيقية تخدم المجتمع، علماً بأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو منتصف شهر نوفمبر 2025.