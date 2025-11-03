«قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» منصة عالمية لاستشراف المستقبل

أبوظبي (وام)



أعلنت قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة برنامج نسختها الافتتاحية، التي ستُقام يوم 10 نوفمبر 2025، في حلبة مرسى ياس، تحت شعار «هُنا نرسم ملامح مستقبل قطاع التنقُّل الذكي ذاتي القيادة».

ويشارك في القمة نخبة من القادة والخبراء العالميين في قطاع التنقُّل الذكي، لبحث سُبل تطوير الأنظمة الذكية ذاتية القيادة، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الروبوتية والتنقُّل الذكي.

وتُمثّل قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة الحدث الرئيسي والافتتاحي ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

كما توفر القمة منصة استراتيجية رائدة تستقطب نخبة من صُنّاع السياسات، وقادة القطاع، والمبتكرين، والمستثمرين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات وحلول قطاع التنقل ذاتي القيادة في المجالات البرية والبحرية والجوية وتطبيقاتها الروبوتية والصناعية، ومناقشة سُبل تسريع اعتماد النظم التشريعية والسياسات الهادفة إلى تبنّي هذه التقنيات المتطورة، ترسيخاً لريادة أبوظبي عالمياً في قيادة تطوير وتشغيل حلول التنقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.

ويتضمّن برنامج القمة 13 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتُستهَل القمة بجلسة رفيعة المستوى بعنوان «دور الاستثمار والتكامل في تشكيل اقتصاد الأنظمة ذاتية الحركة»، والتي تُسلِّط الضوء على كيفية تحويل الابتكارات في هذا القطاع إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ بحلول عامَي 2030 و2040، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بنى تحتية مرنة تدعم التوسّع في تبنّي تطوير مدن ذكية ومتكاملة.

وتعقبها جلسة نقاشية بعنوان «تنظيم قطاع الأنظمة ذاتية الحركة»، والتي تُركِّز على اعتماد مبدأ السلامة أولاً ثم التوسّع في عمليات التشغيل، من خلال مناقشة محاور تشمل الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وبناء وتقييم الثقة المجتمعية بالأنظمة ذاتية الحركة.

وقال معالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بهذه المناسبة: «يُعبّر أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة عن التزامنا الراسخ تجاه بناء مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية القيادة، حيث تتفاعل الآلات مع الإنسان بذكاء وانسجام. ولا يقتصر الأمر على التطور التكنولوجي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ابتكار مفاهيم جديدة للتنقُّل والصناعة والتجربة الإنسانية ذاتها».

من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، إنّ أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة يُجسِّد رؤية الإمارة في إعادة رسم مستقبل التنقُّل عبر تبنِّي معايير عالمية جديدة للابتكار في قطاع النقل الذكي، ومن خلال تطوير الحلول الذكية والآمنة والمستدامة في أنظمة النقل البرية والبحرية والجوية، نُسهم في إحداث تحوّل جوهري في أسلوب التنقُّل العالمي.

من ناحيته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إنّ أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة يُبرز رؤية الإمارة لبناء منظومة اقتصادية حيوية ترتكز على الابتكار، حيث تتكامل التكنولوجيا والاستثمارات لدفع عجلة التنمية، وفي عام 2023، أطلقنا مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) ضمن مبادراتنا لبناء اقتصاد المستقبل، إلى جانب إسهامات المنظومة الداعمة للأعمال في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل التنقُّل الذكي والصناعات المرتبطة به».



المشاركون

يشارك في الحدث، توني شو هان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «وي رايد»، وسفين بيكر، المدير العام لشركة «سيليكون فالي موبيليتي»، وفاي أرجوماندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميميك»، ونيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة «آرتشر للطيران»، ومات تشاسن، الرئيس التنفيذي لشركة «ليفت إيركرافت»، وتوبياس ليبيلت، الرئيس التنفيذي لشركة «بينتلير موبيليتي»، ومارك سيجر، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس شركة «جلايد وايز»، ومايكل سونديربي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستير إيه آي»، وجورج بيرنتزاس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرسا ايروسبيس»، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، وهوغو فوزاتي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «تينسور».