جواهر القاسمي تُطلق مبادرات «الحماية المجتمعية للأطفال» في المغرب

الشارقة (الاتحاد)



أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشروعين إنسانيين جديدين في المملكة المغربية يهدفان إلى تعزيز نظم الحماية المجتمعية، وبناء بيئات آمنة للأطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، والأطفال اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المحلية، حيث يستضيف المغرب لاجئين وطالبي لجوء من نحو 64 دولة.

ويُنفَّذ المشروع الأول بتمويل من مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة أمان لحماية الطفولة، ويهدف إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل المحلية في منطقة سوس ماسة – إقليم تارودانت، فيما يُنفَّذ المشروع الثاني بتمويل مشترك بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومؤسسة القلب الكبير، وبتنفيذ من جمعية بيتي في إقليم القنيطرة.

وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن هذه المبادرات تُجسِّد الرسالة السامية التي حملها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في جعل حماية الطفولة مساراً مركزياً في بناء المجتمعات.

وأشادت سموها بجهود المملكة المغربية في رعاية الطفولة، والسعي لتعزيز نظم الحماية المجتمعية التي تراعي جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الأطفال، سواء كانوا من أبناء الوطن، أو من لجأ إلى أرض المغرب بحثاً عن الأمان.

جاء ذلك، خلال مهمّة إنسانية قادتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المملكة المغربية، التقت خلالها شركاء مبادرات المؤسسة من المنظمات الوطنية والمؤسسات الحكومية، واطّلعت على الجهود المشتركة لتعزيز حماية الأطفال، ودعم التنمية المجتمعية.

وشهدت سمو الشيخة جواهر القاسمي توقيع اتفاقية منحة المشروع الأول تحت عنوان: «تعزيز نظم حماية الطفل المحلية من خلال المشاركة المجتمعية».



شرح مفصَّل

والتقت سموها، خلال الزيارة، أعضاء إدارة جمعية بيتي، وفي مقدمتهم يامنة تالتيت، مديرة الجمعية، واستمعت منهم إلى شرح مفصَّل حول البرامج التدريبية المهنية، وبرامج الرعاية الأسرية التي تقدمها الجمعية للأطفال واليافعين، كما زارت سموها مدرسة بيتي الزراعية التي تُشرف عليها الجمعية، وتقدم برامج تدريب زراعية مكثفة لليافعين هنالك.