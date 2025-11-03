الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مريم الرميثي: العَلم رسالة فخر ووحدة

مريم الرميثي: العَلم رسالة فخر ووحدة
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن راية الوطن ستبقى خفاقة ما دام هناك شعبٌ وفيُّ يؤمن بقيم الاتحاد، ويعمل بروح الفريق الواحد لصون المكتسبات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً يقوم على التسامح والابتكار والتلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العطاء والعمل المخلص، بما يواكب تطلعات الدولة، ويعزز حضورها الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وقالت: «إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء، وتعكس مدى اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم التي توحدهم تحت ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة. إن رفع العلم هو تعبير حي عن الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين، وتجديد للعهد على مواصلة درب الإنجاز والعطاء، بما يعزّز من مكانة الدولة، ويصون مكتسباتها».
وأوضحت الرميثي أن رفع راية الإمارات عالياً في هذه المناسبة الوطنية تجسيدٌ حي لمعاني العزة والانتماء، ورسالة فخر وولاء للقيادة الرشيدة التي تقودنا بثبات نحو مستقبل مزدهر.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
مريم الرميثي
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©