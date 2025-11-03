مريم الرميثي: العَلم رسالة فخر ووحدة

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن راية الوطن ستبقى خفاقة ما دام هناك شعبٌ وفيُّ يؤمن بقيم الاتحاد، ويعمل بروح الفريق الواحد لصون المكتسبات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً يقوم على التسامح والابتكار والتلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العطاء والعمل المخلص، بما يواكب تطلعات الدولة، ويعزز حضورها الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت: «إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء، وتعكس مدى اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم التي توحدهم تحت ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة. إن رفع العلم هو تعبير حي عن الوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين، وتجديد للعهد على مواصلة درب الإنجاز والعطاء، بما يعزّز من مكانة الدولة، ويصون مكتسباتها».

وأوضحت الرميثي أن رفع راية الإمارات عالياً في هذه المناسبة الوطنية تجسيدٌ حي لمعاني العزة والانتماء، ورسالة فخر وولاء للقيادة الرشيدة التي تقودنا بثبات نحو مستقبل مزدهر.