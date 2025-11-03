الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سارة الأميري: علم الإمارات سيبقى عنواناً للوحدة الراسخة

سارة الأميري: علم الإمارات سيبقى عنواناً للوحدة الراسخة
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن علم الإمارات سيبقى عنواناً للعز والفخر، وللوحدة الراسخة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ودافعاً لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
وأكدت معاليها، في كلمتها بهذه المناسبة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نعبّر من خلالها عن اعتزازنا بمسيرة وطن أصبح نموذجاً في التقدم والريادة.
وقالت إن علم الإمارات رمز لمسيرة ممتدة من التقدم والرفعة أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، وواصلت على نهجهم القيادة الرشيدة التي عززت مكانة علم الإمارات في الميادين المختلفة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
التربية والتعليم
يوم العلم
سارة الأميري
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©