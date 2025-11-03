سناء سهيل: تجديد للولاء والانتماء للوطن

أبوظبي (الاتحاد)



قالت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة: «نرفع اليوم علم الإمارات عالياً، خفّاقاً في سماء المجد والفخر، احتفاءً برمز وحدتنا، ودلالة عزّنا، وعنوان سيادتنا. إن يوم العَلم ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو وقفة إجلال وفخر لقيم الاتحاد، وتجديد للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم». وأضافت معاليها: «إن عَلم الإمارات، الذي يرفرف في قلوبنا، يُجسّد مسيرة وطنٍ عظيم، أسّسه الآباء المؤسسون على مبادئ العزيمة والاتحاد، وصانه الأبناء بالإخلاص والعمل. وتحمل الأُسَر الإماراتية هذا الرمز في وجدانها، فتُنشئ عليه أبناءها، وتغرس فيهم معاني الفداء، والاعتزاز بالهوية، والوفاء للوطن. فهو الراية التي توحّدنا، وتجمعنا على حب الإمارات وخدمتها».

واختتمت معاليها: «في هذا اليوم المجيد، نجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، ونغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن، واحترام رايته، ونُعلّمهم أن العَلم هو عنوان الكرامة، وراية الهوية، وتجسيد لمسيرة وطن صنع مجده بسواعد أبنائه. فلنرفعه عالياً، ولنحفظه شامخاً، ولتظل أسرنا الدرع الحامي للوطن، والبوصلة نحو مستقبله المشرق».