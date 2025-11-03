آمنة الضحاك: رمز وحدتنا وعزتنا وطموح مستقبلنا

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «يوم العَلم» هو مناسبة وطنية غالية تُمثل أسمى معاني الوحدة الوطنية الصادقة وحب الوطن، وتجسد إعلاءنا لرمز وحدتنا وعزتنا وطموح مستقبلنا، مشيرة إلى أن الاحتفاء بالعَلم هو احتفاء بمسيرة الآباء المؤسسين، وتجديد للعهد بمواصلة العمل والبذل تحت هذه الراية من أجل مستقبل مزدهر ومستدام لوطننا.

وقالت معاليها: «في هذه اللحظة التي ترتفع فيها راية الإمارات خفاقة في سماء كل مؤسسة ومنزل، تتعمق في قلوبنا مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن. إن علم الإمارات هوية نعتز بها، ويخفق كل يوم ليروي تضحيات الماضي، وإنجازات الحاضر، وطموحاتنا التي لا سقف لها نحو المستقبل، ليجسد بذلك قصة تلاحم فريدة بين الشعب وقيادته الرشيدة التي لا تعرف المستحيل».

وأضافت: «إن احتفالنا هو دعوة لكل فرد على أرض هذا الوطن، ليواصل العطاء مدفوعاً بحبه لوطنه. رايتنا هي الدافع الذي يلهمنا لنكون الأفضل، وهي الأمانة التي نحملها جميعاً لنحافظ على مكتسباتنا الوطنية، ونساهم في بناء مستقبل مستدام نفخر به جميعاً. هذا العلم هو رمز التزامنا بأن تظل الإمارات دائماً في الطليعة، نموذجاً للتقدم والازدهار والحضارة».