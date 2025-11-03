لطيفة بنت محمد: مناسبة استثنائية تدفعنا للتأمل في مسيرة الوطن

دبي (الاتحاد)



أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ يوم العلم يُعدّ مناسبة استثنائية تدفعنا للتأمل في مسيرة وطنٍ أصبح اسمه مرادفاً للريادة والتميّز، لافتةً إلى أنّ الاحتفاء به يُجسّد وحدة البيت الإماراتي، ويُعزّز الترابط في مجتمعنا، ويُرسّخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وقالت: «أستحضِر في هذا اليوم من كل عامٍ ما حقّقته دولتنا من إنجازاتٍ في مختلف المجالات.. ويزداد فخري بأبناء الوطن الذين يستلهمون من عَلَم الإمارات أسمى معانيه.. لتكبر طموحاتهم مع شموخه.. وتتجدّد إرادتهم برفعته.. وتتوحّد أحلامهم كما تتحد ألوانه في مشهدٍ فريد يعكس أروع صور الولاء والانتماء والتلاحم».

وأشارت سموها إلى أنّ يوم العَلَم يجسّد رؤية قيادةٍ حكيمة آمنت بالإنسان ووضعته في صدارة أولوياتها كمحورٍ للبناء وأساس للتقدّم، وأمل وطنٍ جمع تحت رايته نسيجاً ثقافياً متنوعاً تتجلّى من خلاله قيم التسامح والانفتاح في أبهى صورة، ما جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً يزدهر بالتنوع الثقافي، ونموذجاً متفرداً يُحتذى به في الريادة والازدهار.