الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات يحتفلان بيوم العَلَم

جانب من مراسم رفع العلم (وام)
4 نوفمبر 2025 02:21

أبوظبي (وام)

احتفل المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، برفع عَلَم الإمارات فوق سارية مبنى المكتب في أبوظبي، بحضور موظفي المكتب والوكالة، تعبيراً عن الولاء والاعتزاز لرمز الدولة، وتأكيداً لروح الانتماء والفخر بالقيادة الرشيدة.
وأكد الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، أن الثالث من نوفمبر، مناسبة وطنية عزيزة على القلوب، نُجدِّد فيها العهد بأن تبقى هذه الراية رمزاً لوطن واحد، وشعب واحد، ومصير واحد. وأن نغرس في أجيالنا قيم الولاء والانتماء، ليظل عَلَمنا عالياً خفّاقاً.
وأشار إلى أن العَلَم سيبقى رمزاً للعزة والسيادة، ودافعاً لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز التي تشهدها دولة الإمارات، والتي أرساها الآباء المؤسسون. وفي نهاية الاحتفال، رفع الجميع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم العَلَم.

