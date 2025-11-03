«أبوظبي للتراث»: مناسبة تاريخية خالدة

أبوظبي (وام)



احتفت هيئة أبوظبي للتراث بيوم العَلَم، في مسرح شاطئ الراحة، ومزاينة سويحان.

وشهدت الفعاليتان حضور عدد من القيادات التنفيذية والموظفين، الذين شاركوا في مراسم رفع العَلم، في تعبير صادق عن حب الوطن والاعتزاز بإنجازاته.

وأكد معالي فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة، أن يوم العَلَم مناسبة خالدة في تاريخ دولتنا، تتجدّد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن عَلَم الإمارات يُجسِّد مسيرة وطن راسخ بموروثه وأصالته، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون الذين جعلوا الاتحاد منارة للمجد والكرامة، والولاء للوطن مسؤولية وشرفاً لكل مواطن ومواطنة. وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات تستشرف المستقبل بثقة، مستندة إلى إرثها الراسخ وقيمها الأصيلة، وماضية على نهج القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتنمية الوطن». من جانبه، قال عبدالله مبارك المهيري، المدير العام للهيئة بالإنابة: «إن يوم العَلَم يُجسِّد قيم موروثنا الوطني التي أسسها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويمثّل رمزاً لعزتنا وكرامتنا وانتمائنا للوطن وولائنا لقيادتنا الرشيدة، ويعكس معاني الاتحاد والتكاتف والتلاحم، وتعزيز قيم التسامح والسلام».