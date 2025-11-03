«تريندز» يحتفي تأكيداً لمعاني الولاء والانتماء

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات بيوم العَلَم، في أجواء وطنية تعبّر عن معاني الفخر والانتماء والوفاء لراية الاتحاد الخفّاقة.

وشارك في الاحتفال، قياداتُ المركز وباحثوه وموظفوه، الذين رفعوا العَلَمَ الإماراتيَّ عالياً، مستخدمين الذكاء الاصطناعي، مردِّدين النشيدَ الوطنيَّ، تأكيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة. وأكد الجميع أن يوم العَلَم يمثّل مناسبة وطنية غالية تُجسَّد الوحدة ومعاني العطاء والاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الحكيمة تعزيزها بمسيرة الإنجازات والتنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن احتفاء تريندز بهذه المناسبة يأتي تعبيراً عن اعتزازه بالهوية الوطنية، وتجديداً للعهد على مواصلة دوره البحثي والمعرفي في دعم المسيرة نحو الريادة والتقدّم.

واختتم المركز احتفاليته، بالتأكيد أن العَلَم الإماراتي سيظل رمزاً للكرامة والسيادة والتلاحم الوطني، ودافعاً لمزيد من العمل والبذل من أجل رفعة دولة الإمارات ومكانتها العالمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الاحتفاء بيوم العَلَم في الثالث من نوفمبر من كل عام يُجسِّد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن، ويعبّر عن وحدة البيت الإماراتي وصلابة تلاحمه تحت راية واحدة تجمع أبناءه على قيم الخير والعطاء.

وقال العلي، في كلمته بهذه المناسبة: «حين نرفع علم الإمارات، فإننا نرفع رمزاً للمجد والكرامة، وتاريخاً من العطاء والبناء، ونستحضر إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العدالة والسلام والإنسانية، وجعل من التسامح أسلوب حياة وهوية وطنية أصيلة».

وأضاف: «إن يوم العَلَم ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو مناسبة لتجديد العهد بالعمل الجاد والإخلاص في خدمة الوطن، واستنهاض الهمم لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها».