علوم الدار

«جمعية الصحفيين»: راية الوطن رمز العزة والسيادة

«جمعية الصحفيين»: راية الوطن رمز العزة والسيادة
4 نوفمبر 2025 02:22

دبي (الاتحاد) 

احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية، في مقرها في منطقة المحيصنة 2 بدبي، بيوم العَلَم، بحضور فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين.
وأكدت المعيني أن يوم العَلَم يُعد مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، تتجلى فيها معاني الوحدة والتلاحم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية.
وقالت: «إن الاحتفال بيوم العَلم يُجسِّد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته، ويعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». وأضافت: «في الثالث من نوفمبر من كل عام، تتوحّد القلوب وترتفع الأيادي لتجديد العهد والوفاء لراية الوطن، رمز العزة والسيادة، التي تظل خفّاقةً بالعز والمجد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات».

