«الإمارات الصحية»: أسمى معاني الوحدة والولاء

دبي (الاتحاد)



احتفلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بيوم العَلَم الذي يصادف في الثالث من نوفمبر من كل عام، بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات والموظفين من مختلف القطاعات، وامتدت الاحتفالات لتشمل جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة في مختلف أنحاء الدولة، في أجواء وطنية تجسّد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن.

وشهد مقر المؤسسة بواحة دبي للسيليكون في إمارة دبي، مراسم رفع العلم، رافق ذلك عزف السلام الوطني، تعبيراً عن الفخر بالهوية الإماراتية والالتفاف حول راية الاتحاد التي ترمز إلى وحدة الصف والطموح المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «يأتي يوم العلم ليجسّد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء، ويرمز إلى مسيرة وطن أرسى دعائم مجده الآباء المؤسسون، ويمضي بخطى واثقة نحو المستقبل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».